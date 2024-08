In largo anticipo sul Natale, l'Inter ha dispensato doni a profusione in quel di Genova, come scrive ironicamente oggi il Corriere della Sera. Una beffa, il 2-2 finale, che ha rovinato la partenza dei nerazzurri in campionato, in uno stadio nel quale finora Inzaghi, almeno da allenatore dell'Inter, ha sempre pareggiato, cinque volte su cinque.

Due punti gettati per stanchezza e per mancanza di lucidità da parte di Bisseck e di Sommer, che ha forse commesso l'errore più marchiano in dodici mesi di Inter. Non c'erano state avvisaglie, perché col Chelsea a Londra l'estremo difensore aveva atto miracoli e anche a Marassi in una giornata storta aveva persino parato un rigore.

Inzaghi non si aspettava di subire due gol alla prima partita, ma al di là di questo la squadra ha giocato un po' a marce ridotte, dando coraggio agli avversari coi suoi errori. I più lontani dalla forma migliore? Calhanoglu, che a Londra non c'era per un affaticamento, e Mkhitaryan. Fondamentali saranno le rotazioni, ma adesso la cosa principale sarà blindare la difesa, se non fosse che l'arrivo di un giocatore come Palacios prevederà anche dei tempi d'inserimento come quelli che hanno avuto Bisseck o Buchanan.