Romelu Lukaku si avvicina al derby di Milano consapevole di avere nella stracittadina un'occasione per poter svoltare la sua stagione. "Basta una scintilla per cambiare un destino scritto - si legge sul Corriere della Sera -. Ci proverà Lukaku che pure sembra destinato, almeno inizialmente, alla panchina. È in crescita Romelu , ogni partita il suo motore si avvicina ai giri giusti.

Chi gli è vicino assicura che in allenamento sta spingendo al massimo. Ha tanto da dimostrare, l’uomo da 5 gol in altrettante sfide ai rossoneri. In ballo c’è il futuro, il rinnovo del prestito che il Chelsea concederebbe, ma l’Inter non è più così sicura di chiedere. Dipende dal 90".