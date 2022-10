La differenza tra André Onana e Samir Handanovic è fin troppo evidente. Questione di stili, prima ancora che di prestazioni. "Meglio il portiere freddo, che punta tutto sulla posizione o quello caldo fino a essere esplosivo, che prima si butta nella mischia e poi valuta costi e benefici della sua azione?", si chiede il Corriere della Sera. "Oppure meglio l’alternanza per rendere più morbido lo scivolo al vecchio capitano e più graduale l’inserimento del rampante camerunese? Il dibattito non è un vezzo, perché lo stile di gioco del portiere condiziona anche la difesa. Un esempio: sul gol di testa di Smalling in Inter-Roma, in una zona aerea abbastanza estrema per un portiere, Onana probabilmente si sarebbe lanciato. Forse avrebbe risolto tutto con una respinta di pugno, magari avrebbe pasticciato, come accaduto con il Barcellona nel gol poi annullato per mano di Ansu Fati".