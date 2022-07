Arrivata finalmente la fumata bianca per il rinnovo di Paolo Maldini con il Milan, il Corriere della Sera spiega in soldoni gli intenti iniziali dell'ex capitano rossonero che - secondo il quotidiano milanese - avrebbe voluto avere un ruolo simile a quello ricoperto Giuseppe Marotta all'Inter. La leggenda del Diavolo ambiva ad un ruolo di amministratore delegato dell'area tecnica con un'autonomia maggiore, non a caso era stata avanzata la richiesta di detenere anche il controllo dell'area della comunicazione sportiva "che rispondeva direttamente alla proprietà. La conseguenza sarebbe stata un ridimensionamento delle competenze dell’attuale ad, Ivan Gazidis, 'confinato' alle 'sole' questioni finanziarie, come l’altro ad interista Antonello" si legge.