Il Corriere della Sera scrive oggi del mercato interista con particolare attenzione per Davide Frattesi. "Il suo destino è chiaro: lascerà il Sassuolo. La sua volontà, anche: giocare nell’Inter a fianco di Barella. Inzaghi lo vuole, Marotta ha il suo sì convinto a due milioni e mezzo netti di euro a stagione. Ma la questione è tutt’altro che chiusa - si legge sul quotidiano -. Anche perché i nerazzurri hanno cambiato priorità: i 18 milioni incassati per Brozovic (manca l’annuncio ufficiale) saranno l’anticipo corposo per Lukaku, diventato una vera e propria ossessione".

Secondo il Corsera questa sarà la settimana decisiva per il belga, che i nerazzurri chiederanno in "prestito oneroso con diritto di riscatto o con obbligo, ma solo al raggiungimento di certi obiettivi. Solo dopo i nerazzurri si lanceranno su Frattesi" ed è quello che oggi Marotta spiegherà a Carnevali a margine della riunione di Lega Serie A. Prima dovrà essere ceduto Onana al Manchester United, poi si andrà sul centrocampista e su Demiral per la difesa. Se però la Roma spingerà sull'acceleratore, potendo anche contare sul 30% della rivendita da parte del Sassuolo, allora diventeranno la rivale più pericolosa dei nerazzurri.