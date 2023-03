Preoccupati del danno d’immagine per le sorti del bando dei diritti tv da licenziare in primavera, Beppe Marotta, Paolo Scaroni e Claudio Lotito hanno consigliato Lorenzo Casini e Luigi De Siervo di mettere da parte veleni e fare pace per il bene della Lega Serie A. "Dopo la relazione dell’organismo di vigilanza a cui Casini si era rivolto per sottolineare il comportamento poco ortodosso dell’ad, De Siervo ha presentato le sue scuse", rivela il Corriere della Sera.