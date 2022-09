"A questo strano derby estivo l’Inter ci arriva con un punto in più e 'con il fuoco dentro'". Parola di Calhanoglu che il Corriere della Sera prende in prestito come apertura delle danze di un derby comprensibilmente più focoso che mai. "La fiamma che alimenta i nerazzurri è una sola ed è quella dello scudetto perduto forse proprio in quella notte di febbraio, ancora lontana dalla volata decisiva, ma così importante per rimettere il Milan in corsa". Quel derby che tanto male fece agli interisti, Calhanoglu compreso che - come ricorda il quotidiano di Via Solferino - "in estate a un’emittente turca aveva accusato Inzaghi per quella rimonta nei minuti finali, salvo poi ritrattare ('Parole mal interpretate'), del resto i leader che si prendono le proprie responsabilità sono sempre più rari, in campo e fuori".

Questo derby così 'anzitempo', volendo esagerare, potrebbe essere per la squadra di Inzaghi l'occasione giusta per staccare dai cugini e guadagnare leggerezza mentale e metri in classifica, ad onta del 'troppo presto' per parlare di scudetto e fare calcoli. Una zavorra psicologica in meno secondo il Corsera che fa riflettere anche sulla variabile stress da non sottovalutare, ormai finita, ovvero il mercato. Operato (della dirigenza) per il quale Inzaghi si è mostrato soddisfatto, ma adesso è un argomento chiuso: pensare al campo è la regola numero uno dettata dall'allenatore. Ad attendere i vice-campioni d'Italia infatti ci sono il Milan (stasera), il Bayern e il Torino, impegni che non ammettono distrazioni. "In questo senso la temporanea assenza di Lukaku è pesantissima ma va comunque 'sfruttata'" a partire da oggi.

"Dzeko è in vantaggio su Correa per iniziare il lavoro accanto a Lautaro, già tre volte in gol, ma l’ex laziale che ha sofferto per i crampi agli adduttori contro la Cremonese, resta comunque una soluzione chiave. Bastoni è reduce dalla febbre e da un’indisposizione successiva, ma dovrebbe essere al suo posto: in caso contrario Dimarco sarebbe dirottato nel terzetto difensivo, con Darmian e Dumfries esterni" la bozza di formazione che prova ad ipotizzare il quotidiano.