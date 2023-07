"Trenta secondi per dirsi addio". Sembra una canzone degna di nota, ma così non è. Con tanto di nota amara che tutto sà fuorché di romanticismo, si tratta della definitiva separazione tra l'Inter e Romelu Lukaku. "Senza insulti ma con toni accesi e fermezza, con la stessa rabbia di chi si è sentito un amante tradito", Piero Ausilio ha comunicato all'attaccante "la fine delle trattative per riportarlo a Milano". Un gesto che risponde per le rime al voltafaccia di Lukaku, dal quale ci perdono tutti" come asserisce il Corriere della Sera: in primis il giocatore che dopo la figuraccia del doppio flirt con Inter e Juventus, dovrà presentarsi a Londra per rispondere alla convocazione del Chelsea, dove è resta comunque fuori dai piani di Pochettino e non prenderà parte alla tournée americana e dove dovrà affrontare anche la rabbia della dirigenza dei Blues.

In secundis l’Inter, "che dopo mesi di colloqui con il club inglese e nonostante l’appoggio di Roc Nation, ora dovrà cercare un sostituto. Non è un caso - si legge - che ieri alla Pinetina si sia svolto un vertice fra i dirigenti Marotta e Ausilio con Simone Inzaghi. Serve un piano alternativo". Le opzioni sono diverse: il preferito profilo preferito è Folarin Balogun ma non solo, "occhi puntati anche su una vecchia conoscenza del calcio italiano, Alvaro Morata su cui è forte l’interesse della Roma e per finire Taremi, l’iraniano curato da Jorge Mendes e per il quale il Porto al Milan ha già chiesto 20 milioni".

Un intreccio di cui è costretto a caricarsene il peso Cristiano Giuntoli, che potrà portare Lukaku a Torino solo dopo aver venduto Vlahovic. "Il piano è la cessione del serbo entro il 4 agosto al Psg, che prima però dovrà liberarsi almeno di Ekitikè. Le ore scorrono, alla Juventus è stato accostato anche Kessie in caso di partenza di Pogba. Ma ora per i bianconeri la necessità è sfoltire la maxi rosa, altrimenti per Lukaku resterà a disposizione solo l’Arabia".