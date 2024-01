Il Corriere della Sera parte oggi da un'immagine per raccontare il momento di Simone Inzaghi. Il tecnico che prende a pugni l'aria per il mancato 3-0 di Thuram a Monza dopo 20', un episodio che secondo il quotidiano rende bene l'idea di quel che cova il tecnico.

Inzaghi sembra più carico che mai e così i suoi giocatori che contro i biancorossi hanno rispolverato il manuale dell'Inter migliore. Ora la squadra partirà per la Supercoppa Italiana, ma l'obiettivo resta prima di ogni cosa la seconda stella. Per il club, i tifosi, ma anche per Inzaghi che insegue il primo trionfo dopo il ko in volata col Milan di due anni fa.

L'allenatore compirà ad aprile 48 anni, gli stessi che aveva Allegri quando nel 2015 vinse il primo campionato con la Juventus (ne aveva vinto un altro al Milan). L'allenatore bianconero è avanti 6-0 nel conteggio e ha più esperienza, ma l'interista sembra maturo per consolidare il ciclo avviato. La lotta scudetto di quest'anno rappresenta un bivio importante.

Subito dopo la Supercoppa, tra l'altro, ci saranno una trasferta a Firenze e poi lo scontro diretto con la Juventus, in una lotta scudetto che promette di restare aperta a lungo.