"La sensazione è che il complicato rodaggio iniziale dei nerazzurri non sia ancora del tutto completato". Il Corriere della Sera registra il secondo successo consecutivo dell'Inter ponendo un punto interrogativo su una prova iniziata dopo un "turnover sostanzioso e necessario" attuato da Inzaghi. Il Viktoria"ha tutta l’aria di una squadra italiana di serie B e nemmeno di vertice" e questo facilita il compito. In più il Bayern ha battuto il Barcellona e questo rende ancora di più il discorso per il secondo posto un testa a testa con i blaugrana. "Anche per questo e per le diverse occasioni fallite che potevano rimettere in saldo positivo la differenza reti, l’Inter si porta via qualche rimpianto", sentenzia il quotidiano.