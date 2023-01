Dopo 52 giorni di sosta si torna a giocare in campionato e c'è subito Inter-Napoli . I nerazzurri hanno undici punti da recuperare sulla capolista. "Se c’è un vantaggio, a ritrovarsi così distanti, è quello di non avere nemmeno il tempo di pensare: c’è solo da vincere, non ci sono alternative - scrive il Corriere della Sera -. E farlo stasera, dentro a uno stadio strapieno che non aspetta altro, metterebbe il turbo a una possibile rimonta scudetto, alla quale Inzaghi crede ancora".

Lautaro va in panchina pronto a dare un cambio a Lukaku, Skriniar va in campo non sapendo ancora se sarà nerazzurro nella prossima stagione. "E affrontare la festa mobile degli attaccanti napoletani con una difesa poco reattiva sarebbe un grosso problema - analizza il Corsera -. Per questo potrebbe essere molto utile un’Inter modalità Barcellona: corta, compatta, sempre concentrata, a suo agio a difendere bassa e a ripartire in verticale, grazie alla regia di Calhanoglu (Brozovic è di nuovo ko) e alla potenza delle fasce, dove Dumfries e Dimarco devono fare la differenza".