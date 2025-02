Non una rivoluzione, ma un'evoluzione. E' quella che affronterà l'Inter, secondo il Corriere della Sera. Alcuni paletti sul mercato non spariranno, altri cadranno. Ci sarà da tenere a bada il monte ingaggi (il primo della A a 140 milioni lordi) che dall'altra parte è uno tra i più bassi di chi aspira alla Champions League.

Marotta ha ufficializzato l'avvio dell'Under 23, che giocherà a Monza, ma non ci sono ancora naming e allenatore. In ogni caso i prossimi acquisti saranno in stile Bisseck o Sucic, sarà più difficile (ma non impossibile) arrivare ai Castro o Nico Paz. Il punto di riferimento, come ha detto Marotta, resta Simone Inzaghi.