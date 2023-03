" Il sorteggio di Nyon ci ha portato fortuna. O almeno ci permette un sorriso " si legge sul Corriere della Sera a proposito dei risultati dei sorteggi di ieri sugli accoppiamenti dei quarti di Champions League. "Le partite sono facili solo dopo averle giocate e vinte" continua il quotidiano milanese ma non c’è alcun dubbio che l’Italia abbia oggi un’occasione irripetibile: "avremo almeno una squadra in semifinale e se l’Inter, che ha già battuto il Porto, riuscirà a eliminare il Benfica, anche una in finale come non succede dal 2017".

Euro-derby di Milano scampato, ma pur sempre derby...tricolore tra Milan e Napoli, "uno spettacolo eccitante" come lo ha definito Luciano Spalletti. L’Inter invece torna in Portogallo e affronterà il Benfica inaugurando la fase cruciale della Coppa con le grandi orecchie giocando martedì 11 aprile proprio a Lisbona, dove Inzaghi vuole regalare ancora una gioia ai suoi tifosi. "I portoghesi sono, insieme al Napoli, la rivelazione della stagione, hanno di fatto eliminato la Juve nei gironi e grazie al tecnico tedesco Schmidt giocano un calcio verticale e moderno. È vero che non avranno Otamendi in difesa e a gennaio hanno ceduto Enzo Fernandez al Chelsea per 120 milioni, due campioni del mondo, ma la squadra del presidente Rui Costa è, usando le parole di Guardiola, una visita sgradita dal dentista". Ma i più grandi pericoli, ovvero le temibilissime Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco, sono stati evitati. "L’Inter, come la Juve in Europa League e la Fiorentina in Conference, dovrà misurarsi con un calendario affollatissimo: i nerazzurri giocheranno 9 gare in un mese. Simone non può sbagliare le rotazioni. Ma l’occasione va sfruttata. Non crediamo che sia l’inizio di una nuova era, ma godiamoci il momento".