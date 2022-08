Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere in Germania. "Completamente fuori dai programmi del neo tecnico del Psg è Mauro Icardi, invitato a cambiare squadra dopo un’annata trascorsa più sulle riviste di gossip che in campo - riporta il Corriere della Sera -. L’argentino, ai margini se non completamente fuori dal progetto, conta di trasferirsi al Borussia Dortmund dopo il lungo stop a cui sarà costretto Haller. Galliani e Berlusconi sperano invece che la punta si convinca a rilanciarsi in provincia ma in un club molto ambizioso. Certo, l’affare si potrebbe realizzare solo in prestito e con la partecipazione dello sceicco del Psg al pagamento dei 10 milioni di ingaggio".