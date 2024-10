Ci saranno anche un israeliano e un iraniano nella sfida di questa sera tra Inter e Stella Rossa, come evidenzia il Corriere della Sera. Da una parte Omri Glazer, estremo difensore dei serbi, dall'altra Mehdi Taremi, attaccante nerazzurro.

Fosse stata una sfida in uno sport individuale, si legge, il rischio era di non andare in scena, visto che alle Olimpiadi è accaduto di frequente che gli atleti dei Paesi musulmani si rifiutassero di sfidare gli israeliani. In compenso la Federazione iraniana non è tra quelle che hanno sottoscritto la richiesta della Federazione palestinese di sospendere Israele dalle competizioni clacistiche.