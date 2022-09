In questo weekend ci saranno delle simulazioni nel centro Var di Lissone e inizieranno i corsi per istruire gli arbitri. Inoltre verranno aggiunte le telecamere supplementare negli stadi in cui c'è necessità di farlo (San Siro, il Maradona e l'Allianz sono già attrezzati). "L’obiettivo - si legge - è lanciare il fuorigioco semiautomatico nelle ultime due giornate di A prima della sosta per i Mondiali in Qatar, al via il 20 novembre. Altrimenti, in caso di ritardi, si attenderà il 4 gennaio, giorno in cui riprenderà il campionato".