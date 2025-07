Se l'attesa per Lookman sta andando per le lunghe, quella per Leoni lo sarà ancora di più. Sul Corriere dello Sport si legge infatti il difensore del Parma ha accettato di "sopportare" i tempi lunghi, dato che l'Inter ha necessità di mettere assieme un tesoretto con le cessioni di Asllani, Sebastiano Esposito, Palacios e Taremi.

Addii dai quali il club di via della Liberazione punta di ricavare almeno una trentina di milioni. A quel punto coprirebbe non solo l'investimento supplementare per Lookman, che arriverà a breve, ma anche un'offerta da 30-35 milioni per il centrale del Parma. Da tempo è noto che gli emiliani valutano il difensore attorno a quota 40.