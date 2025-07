Grande accoglienza e tanto entusiasmo per la presenza nella terra del Sol Levante di Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, che ha partecipato in qualità di Ambassador di Lega Serie Ad ad una serie di importanti eventi istituzionali a Osaka, in Giappone, per promuovere il meglio del Made in Italy al fianco di ICE e Maeci. Baggio si è prima recato al Foodex Kansai, prestigiosa fiera del settore agroalimentare, dove ha visitato gli stand degli espositori italiani presenti.

Queste le parole del Divin Codino: "Grazie a tutti per essere qui e un saluto a tutti - ha dichiarato -. Sono particolarmente felice di essere in questa terra che amo e alla quale sono legato, perchè il mio maestro di vita Daisaku Ikeda è giapponese. Sono felice e orgoglioso di essere un rappresentante dell`Italia in un`occasione così importante e auguro a tutti i rappresentanti delle nostre eccellenze italiane il meglio per il futuro".