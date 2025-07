Kingsley Ehizibue ha parlato nel corso del Media Day dell'Udinese. Focus principale sul modulo e sulla possibilità che Runjaic possa cambiare ancora sistema di gioco: "Per me è uguale giocare a 3 o a 4, penso che abbiamo una squadra per entrambi i sistemi di gioco. Dipende anche dall'avversario, giocare contro l'Inter o il Napoli è diverso, ci dobbiamo adattare anche all'avversario. Adesso abbiamo lavorato per quasi un mese sulla difesa a 4, ma dovessimo tornare a 3 per me sarebbe uguale". Le parole riprese da TuttoUdinese.it.