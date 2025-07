Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, ha parlato della scelta dell'Inter di puntare su Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi.

"Chivu è intelligente, sa che non è più giocatore e che deve usare bastone e carota. Ha un grande vantaggio, una società che lo supporta. E soprattutto all'inizio di un percorso è fondamentale", le sue parole.

"Milan e Juve sono messe male ad oggi - ha poi aggiunto -. Sono squadra da completare, con problemi, che non hanno soldi per il mercato. E' vero che poi negli ultimi giorni ci si muove, ma siamo in una situazione molto complicata".