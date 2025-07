La Gazzetta dello Sport sottolinea oggi due aspetti in particolare dell'avventura interista di Cristian Chivu. Il primo è il feeling molto forte con i dirigenti. Marotta e Ausilio conoscono il tecnico sotto ogni punto di vista, sanno cosa aspettarsi e come sostenerlo. Il secondo punto è la gestione del gruppo: Chivu ha chiarito di essere lui il leader, fin dalla riunione di gruppo in hotel a Charlotte, subito dopo la polemica tra Lautaro e Calhanoglu.

Tatticamente si lavorerà invece su una squadra fluida, con un centrocampo a 4 e 1 o 2 trequartisti a supporto dell'attacco. Questo anche per non spremere i big durante la stagione. Sotto questo aspetto Chivu e il preparatore atletico Rapetti concordano sulla necessità di aumentare l'intensità. Per questo il "menù" prevede sedute in campo più lunghe, palestra prima dell'allenamento per prevenire e ridurre gli infortuni e utilizzo dell'intelligenza artificiale.