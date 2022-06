Se le acquisizioni di Lukaku, Dybala e Asllani sembrano in dirittura d'arrivo, per il Corriere della Sera "più tempo servirà per portare il difensore del Torino, Gleison Bremer. Il club granata parte da una richiesta di 45 milioni, l’Inter deve cercare una strada giusta e lo farà non prima di aver definito la cessione di Skriniar al Psg che ha un po’ raffreddato il canale. Dopo l’offerta da 50 milioni non c’è ancora stato un rilancio fino a 70, la cifra chiesta dal club nerazzurro".