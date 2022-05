La sfida tra Inter e Milan è anche quella a distanza tra due giocatori chiave come Nicolò Barella e Sandro Tonali. "Un personalissimo duello, quello fra il rossonero e il nerazzurro, che vale anche in chiave azzurra: entrambi meritano di diventare i punti di riferimento del centrocampo della Nazionale che verrà - si legge sul Corriere della Sera -. Barella lo è già. All’Europeo il suo contributo è stato decisivo. Tonali la Nazionale in pianta stabile se la deve invece ancora conquistare. Ma ci sta riuscendo".