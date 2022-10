Il ritorno di Romelu Lukaku ha riportato l'Inter "al centro del ring, dove le luci sono più forti delle ombre, ma allo stesso tempo non puoi più nasconderti". La metafora pugilistica è del Corriere della Sera. "Chissà che l’esempio di Lukaku — finito a Londra e tornato in Italia dopo dodici mesi con la fondata speranza di rimanerci anche per il secondo anno di prestito oneroso — non spinga lo slovacco a fare scelte controcorrente", scrive il quotidiano riguardo al possibile rinnovo di Milan Skriniar, per il quale ieri c'è stato un primo incontro. "Il belga mercoledì ha rivolto ai tifosi il gesto con le mani giunte di chi chiede perdono, a testimonianza, come se ce ne fosse bisogno, che la stagione del suo ritorno è iniziata solo adesso".