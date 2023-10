Rischiatutto o cessione prima di maggio? Questo è il bivio che - secondo il Corriere dello Sport - si trova davanti a Steven Zhang, che ieri ha parlato tramite video all'assemblea dei soci dell'Inter.

Il presidente nerazzurro ha parlato con orgoglio dei risultati raggiunti e dell'obiettivo seconda stella. Nessun cenno alla scadenza del prestito con Oaktree fissato per il prossimo 20 maggio. E lì - come spiega il Corsport - è la chiave di tutto. Nessuna sorpresa sull'assenza fisica di Zhang e, quindi, della mancanza di fargli domande in conferenza: per il quotidiano romano si tratta di una scelta consapevole considerando il momento delicato. Ma la dead-line che ci sarà fra 7 mesi è lì che incombe e una decisione sarà presa molto prima. Zhang spera ancora di rifinanziare in extremis, affidando il mandato a Goldman Sachs. Ma l'operazione si presenta parecchio complicata e le condizioni di mercato sfavorevoli.