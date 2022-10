"Dall’ottimismo di mercoledì sera, alla quasi certezza di ieri. Steven Zhang, infatti, non ha avuto timore di esporsi a proposito del rinnovo di Skriniar: «Sono sicuro che troveremo un accordo per entrambe le parti. La situazione non mi preoccupa per nulla». Evidentemente, l’incontro di giovedì con i rappresentanti del difensore ha dato segnali confortanti". Questo quello che sottolinea oggi il Corriere dello Sport all'indomani delle dichiarazioni del numero uno nerazzurro a margine dell'assemblea dei soci. Sia Zhang che Marotta, però, hanno anche posto l'attenzione sulla necessità del player-trading.