Anche Cordaz, oltre Skriniar e Calhanoglu, non sarà a disposizione di Inzaghi per il match di oggi (più D'Ambrosio squalificato). Lo slovacco e il turco - secondo il Corriere dello Sport - proseguiranno il programma di recupero alla Pinetina ma in prospettiva Benfica le speranze sono davvero ridotte. "Skriniar continua ad avvertire dolore per la lomboglutalgia, Calhanoglu qualche segnale confortante l’ha dato ma è facile che si ragioni in prospettiva Monza", si legge.