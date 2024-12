Archiviato il successo sulla Lazio, l'Inter torna a sintonizzarsi sulla Coppa Italia come non le capitava ormai da un anno, dall'eliminazione cocente subita dal Bologna nei supplementari.

Come riferisce il Corriere dello Sport, a meno di sorprese, dovrebbe scoccare l’ora di Josep Martinez, unico nerazzurro ancora senza minuti in stagione. Probabile anche una chance dall’inizio per Palacios, a cui Inzaghi ha riservato un paio di brevi apparizioni con Empoli e Parma.