Mancano ormai due giorni all'ultima sfida di campionato e ad Appiano Gentile tutti credono ancora alla possibilità di conquistare lo scudetto. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , Inzaghi ha tutto il gruppo a disposizione per il match contro la Samp: anche Vecino ieri si è allenato parzialmente in gruppo e oggi farà tutto con i compagni.

Per quanto riguarda la formazione titolare, il grande nodo riguarda l'attacco: Dzeko e Correa si contendono una maglia per affiancare Lautaro, ma occhio alla possibile sorpresa Sanchez. A destra, invece, Dumfries dovrebbe riprendersi la fascia a discapito di Darmian. Per il resto, in campo i soliti noti, con l'unica possibile variazione di Dimarco al posto di Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.