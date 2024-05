Una grandissima fase difensiva, che ha esaltato il reparto arretrato, non cancella la possibilità di un innesto proprio davanti a Sommer. E allora - come spiega il Corriere dello Sport - l'Inter ha preso seriamente in considerazione l'eventuale aggiunta di un centrale alla rosa di Inzaghi.

Il preferito - come sottolinea il Corriere dello Sport - resta Buongiorno, ma il prezzo è parecchio elevato: oltre 30 milioni. E allora? Attenzione a Bijol, 25enne centrale dell'Udinese che in stagione ha pagato un grave infortunio al ginocchio. Venticinque anni, specialista del ruolo, ambizione di salire di livello. Una buona occasione soprattutto qualora friulani dovessero sfortunatamente retrocedere, con il prezzo che inevitabilmente calerebbe. L'alternativa? In casa. Bastoni e Bisseck potrebbero essere "addestrati" ad agire in mezzo.