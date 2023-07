"L’Inter vuole portare Sommer nella tournée in Giappone, che scatterà domenica prossima. Il dopo Onana, insomma, partirà dal numero uno svizzero. E più avanti si capirà se possa arrivare anche Trubin". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, considerando l'imminente ufficialità di Onana allo United.

Per Sommer, molto è già stato fatto. "Sia con il giocatore sia con il Bayern - si legge -. È vero che esiste una clausola di uscita che ammonta a 6 milioni di euro, ma il piano nerazzurro è quello di trovare un’intesa parallela per dilazionare il pagamento, come già avvenuto per Bisseck (indosserà la maglia numero 31). Gli ottimi rapporti con il club bavarese dovrebbero permettere a Marotta e Ausilio di raggiungere lo scopo. Peraltro, non dovrebbe essere un ostacolo il ritardo nel recupero dall’infortunio di Neuer, visto che il Bayern ha già prenotato Mamardashvili del Valencia. Da sistemare anche l’accordo con l’entourage di Sommer, che guadagna 5 milioni di euro. L’Inter può sfruttare il decreto crescita, ma vuole comunque provare a limare qualcosa, mettendo sul tavolo un biennale, con opzione per una terza stagione".