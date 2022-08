Andrea Pinamonti resta tema di discussione rilevante in questi giorni di mercato. L'Atalanta pressa, forte dell'accordo con l'attaccante, ma l'Inter non cede: 20 milioni o nulla. "Probabile che in settimana l'Atalanta riallacci i contatti e provi a sfruttare i buoni rapporti tra Zhang e i Percassi, ma i nerazzurri, memori dei bonifici importanti fatti per Bastoni, Gagliardini e Gosens, non hanno molta voglia di abbassare ulteriormente le pretese o di essere ostaggi della scelta del giocatore - spiega il Corriere dello Sport -. La logica dice che un accordo sull'asse Milano-Bergamo sarà trovato, ma un po' ci sarà da discutere. Specialmente se altri "attori" dovessero entrare in corsa, in maniera più decisa, per Pina. Il Sassuolo è il principale, ma occhio pure alla novità Nottingham Forest che ha chiesto informazioni perché alla ricerca di un centravanti".