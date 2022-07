Dovrebbe concludersi oggi il dibattimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla presunta posizione dominante di Uefa e Fifa nell'ambito dei dissidi tra gli organi internazionali e i club ancora legati al progetto Superlega. Come spiega il Corriere dello Sport, nella prima giornata del dibattimento il legale che difende la Superlega, Miguel Odriozola Alen, l'Uefa ha assunto una posizione da "ente monopolista", dissuadendo i club "ribelli" a intraprendere l’avventura e assumendo "poteri regolatori in un mercato in cui compete".