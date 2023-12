Terzo cambio di date per la Supercoppa italiana su richiesta degli arabi. E la Serie A dà l'ok, anche perché il fastidio viene digerito grazie ai 23 milioni annui generati dall'accordo per andare a giocare laggiù. Adesso il programma prevede che la final-four si giochi tra il 18 e il 22 gennaio a Riyad e non a Gedda. Prima Napoli-Fiorentina, poi Inter-Lazio e la finalissima allo stadio dell’Università Re Sa’ud (25.000 posti), quello che ospita l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, dove la Lazio di Inzaghi a dicembre 2019 vinse la Supercoppa battendo in finale la Juve di Sarri come ricorda il Corsport.

E i recuperi? Il Consiglio di Lega ieri ha approvato le date che verranno annunciate lunedì dopo l’assemblea o direttamente il 20 dicembre, quando saranno stilati anticipi e posticipi del campionato per il primo mese del 2024. Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli, Bologna-Fiorentina e Inter-Atalanta della 21^ giornata saranno spostate nella finestra in cui non ci saranno gli impegni delle coppe europee a febbraio.