In vista della Supercoppa italiana del prossimo 18 gennaio, una delegazione di Inter, Milan e Lega è volata a Riyadh per studiare la logistica della trasferta. "L’occasione servirà anche per trattare con gli organizzatori sull’orario d’inizio, che ancora non è stato ufficializzato perché Mediaset non vorrebbe fosse alle 18, ora italiana, ma in prime time", spiega il Corriere dello Sport.

Intanto, entro fine mese, in casa Inter si terrà il CdA che servirà a dare il via libera alla chiusura del bilancio 2021/22.