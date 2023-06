Juve, Lazio, Napoli e soprattutto Inter si sono messe in fila per Davide Frattesi, il pezzo pregiato che saluterà questa estate il Sassuolo. "Al momento il Napoli è bloccato dalla situazione legata all’allenatore.

L’Inter invece sta valutando come rinforzare la sua rosa: nella lista di Marotta ci sono diversi nomi, compreso quello del ragazzo romano per un colpo in stile Barella, amico e grande esempio proprio di Frattesi. Mulattieri è uno dei giovani che interessano al Sassuolo che in ogni caso non ha fretta: è pronto a incontrare a più riprese le squadre interessate per arrivare all’offerta migliore", si legge sul Corriere dello Sport.