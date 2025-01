I giovani interisti crescono bene. Da Stankovic a Pio Esposito passando per Oristanio: tre prodotti del settore giovanile interista che stanno disputando una stagione eccellente. Come spiega il Corriere dello Sport, Stankovic ed Esposito sono andati in prestito a Venezia e Spezia, mentre Oristanio è stato ceduto a titolo definitivo ai lagunari ma con il 40% sull'eventuale rivendita. Su Stankovic, poi, la percentuale sulla rivendita è del 50%, che significa avere una corsia (molto) preferenziale per il suo eventuale ritorno alla Pinetina.

E Pio? Situazione serena. Il Napoli ci fa un pensierino, ma il prestito allo Spezia è secco e difficilmente l'Inter perderà il controllo dell'attuale capocannoniere della Serie B (11 gol). Lui a fine stagione rientrerà in nerazzurro con l’idea di inserirlo nell’organico che prenderà parte al Mondiale per club della prossima estate. Poi di nuovo in prestito.