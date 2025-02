Un pallone finito sul palo è andato poi a battere sul pollice ha provocato la frattura di Sommer, che quindi resterà out proprio nel momento più caldo della stagione.

Anche il Corriere dello Sport parla dello stop del portiere svizzero e dei prevedibili tempi di recupero: per un danno del genere, normalmente, occorrono non meno di tre settimane. Significa che, nella migliore delle ipotesi, Sommer potrebbe rientrare il 16 marzo, nella sfida con l’Atalanta, l’ultima prima della nuova sosta per le nazionali. In tal caso, Inzaghi rimarrebbe senza il suo numero uno per il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio, per lo scontro diretto con il Napoli e per andata e ritorno degli ottavi di Champions, nonché per la gara con il Genoa, di domani sera, e per quella con il Monza.

Ovviamente, dipenderà innanzitutto da Sommer, dalla sua disponibilità e dalla sua capacità di sopportare il dolore. Secondo il quotidiano romano, tutto sarà più chiaro al massimo nel giro di qualche giorno. Ad oggi lo scenario più probabile resta la “steccatura” del pollice del portiere svizzero e, quindi, lo stop di almeno una ventina di giorni.



Ora tocca a Martinez, arrivato in estate con grande entusiasmo e un'idea nemmeno troppo celata di diventare il titolare raccogliendo l'eredità di Sommer. Considerando l'assenza prolungata di Di Gennaro, il vice dello spagnolo sarà Calligaris, aggregato da tempo alla prima squadra. Il terzo dovrebbe essere l’ancora 18enne Zamarian.