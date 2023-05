Milan Skriniar resta in stand-by: lo slovacco potrebbe rivedere il campo dopo oltre tre mesi nel match col Torino (se si escludono i pochi minuti di Oporto). "Nell’ultima giornata andrebbe al massimo in panchina - spiega il Corriere dello Sport -. Ogni indicazione sul centrale di Inzaghi, già promesso al Paris Saint Germain per l'anno prossimo, arriverà all’inizio della settimana".