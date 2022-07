"Per i tifosi nerazzurri, dunque, un'altra giornata è trascorsa senza brutte sorprese né per Skriniar né per Dumfries , l'altro interista che è seguito da vicino dalle big inglesi (Chelsea e United). Tradotto: niente offerte e niente telefonate "pericolose" degli intermediari a Marotta , Ausilio e Baccin ". Lo si legge stamane sul Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano, in particolare, affronta l'argomento relativo allo slovacco: "Il mercato può attendere. In attesa di vedere se il Psg o il Chelsea affonderanno il colpo per cercare di acquistarlo, Milan Skriniar è tornato a giocare in amichevole con la maglia dell'Inter. E ha pure segnato la rete del 6-1 nell'allenamento congiunto contro la Pro Sesto. Sarà in campo anche domani sera a Cesena contro il Lione, almeno per uno scampolo della gara, perché l'obiettivo è averlo al top per la sfida di Lecce del 13 agosto".