Buona la prima. L'Inter di Inzaghi stende 6-1 lo Gzira United in amichevole a Malta, mettendo in mostra tutto sommato una buona condizione fisica generale. Domani l'asticella salirà notevolmente contro il Salisburgo. "Il test può essere considerato indicativo fino ad un certo punto, ma l’impronta di gioco è stata chiara: possesso palla e sviluppo sulle fasce, sfruttate attraverso i cambi di gioco per sorprendere l’avversario - racconta il Corriere dello Sport -. A gennaio, si ripartirà da qui. Con la prospettiva, però, di dover inserire (finalmente) Lukaku.