"Tutti parlano, nessuno sa la verità". Questo il messaggio veicolato attraverso un brano musicale da Alexis Sanchez sui suoi social. Una storia su IG poi rimossa dallo stesso cileno che è ancora alla ricerca di un club. Ma - come conferma il Corriere dello Sport - la situazione resta ingarbugliata. "Il Marsiglia lo vuole, ma altre pretendenti allettanti potrebbero entrare nel group stage della Champions dopo preliminari e play off (23-24 agosto) - si legge -. Sanchez salterà le amichevoli ufficiali, ma continuerà ad allenarsi alla Pinetina. Stessa sorte per Pinamonti che ha rifiutato la Salernitana e aspetta l'Atalanta o il Monza. L'Inter prende in considerazione solo una cessione a titolo definitivo. Anche a un club "amico" come la Dea dalla quale, seppur in prestito con obbligo di riscatto, i calciatori li ha sempre acquistati".