Il gol alla Juve nell'ultimo secondo della Supercoppa è di due anni fa. E oggi Sanchez è di nuovo all'Inter, ancora pronto a giocarsi una Supercoppa con i nerazzurri nonostante le tante voci di mercato. Dopo un anno a Marsiglia, il cileno è tornato carico per la nuova avventura milanese, ma sta trovando pochissimo spazio.

Secondo il Corriere dello Sport, la sensazione è che Sanchez si senta ancora come un leone in gabbia, ma non abbia gli argomenti per protestare. L'orgoglio non si scalfisce minimamente e il fatto di aver respinto le ricche offerte dall'Arabia Saudita sono lì a dimostrarlo: è ancora convinto di poter dire la sua nel calcio che conta. E difficilmente cambierà idea, nonostante sia già pronta la staffetta con Taremi in vista della prossima stagione.