L'Inter torna a casa e il popolo interista risponde presente. Questa sera, per la sfida contro il Lecce, San Siro comincerà la nuova stagione registrando il solito tutto esaurito e il primo sold out. Lo conferma il Corriere dello Sport aggiungendo poi che in tribuna sarà presente anche lo stato maggiore di Oaktree, composto dai manager Ralph, Cano, Meduri e Ligori.