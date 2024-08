Alla fine Inzaghi è stato accontentato e il difensore mancino arriverà: sarà Palacios, argentino classe 2003. In questo modo - come sottolinea il Corriere dello Sport - il tecnico nerazzurro avrà rotazioni complete con due uomini per ogni ruolo. Palacios, sulla carta, sarà l'alternativa di Bastoni.

Attenzione, però, perché secondo il Corsport l’Inter intende fare un discorso a più ampio respiro sul giovane argentino. La sua età, vale a dire 21 anni compiuti lo scorso aprile, prevede infatti che fa parte del processo di ringiovanimento del reparto difensivo. Un reparto che, fra un anno, perderà almeno uno tra Acerbi e De Vrij, entrambi con il contratto in scadenza nel 2025.