Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio si sente in pole per Mateo Retegui. Ma la corsa è lunga e il prezzo sale: ora il valore del cartellino non è inferiore ai 15 milioni. "Papà Retegui ieri a Roma potrebbe aver visto a cena i dirigenti dell’Eintracht Francoforte, abilissimi nel cercare giovani attaccanti - si legge -. Mateo può interessare anche in Bundesliga, ma è curioso che si parli di un club a cui è stato spesso accostato Tare, diesse in scadenza della Lazio. È complicato immaginare una concorrenza tra le due società sullo stesso obiettivo. E poi il giocatore, come ha sottolineato il ct Mancini, sembra intenzionato a privilegiare le offerte che lo porterebbero in Italia.