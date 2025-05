La finale di Champions League tra PSG e Inter verrà trasmessa da Sky Sport con una copertura di altissimo livello editoriale e tecnologico. La partita verrà trasmessa alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8.

La novità, sottolinea oggi il Corriere dello Sport, è che ci saranno anche sette telecamere integrative esclusive Sky, "di cui una ultramotion che valorizzerà i momenti più spettacolari - si legge -. Previsto il supporto della Realtà Aumentata direttamente in campo".