Premio in arrivo per Beppe Marotta. "Domani pomeriggio l'ad nerazzurro diventerà socio onorario della Fondazione Gabriele Cardinaletti Onlus nel corso una cerimonia che si svolgerà in zona Brera e vedrà tra i protagonisti anche la Vezzali e Malagò". A riferirlo oggi è il Corriere dello Sport.