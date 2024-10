"A meno di ribaltoni che avrebbero del clamoroso, si tratta di un endorsement ormai fuori tempo massimo. Anche se l'autorevolezza dell’autore non può lasciare indifferenti". Così il Corriere dello Sport commenta le dichiarazioni di Messi che senza indugio ha incoronato Lautaro in vista del Pallone d'Oro: "Ha avuto un anno spettacolare. E’ stato capocannoniere e ha fatto gol in finale di Coppa America. Merita il premio più di chiunque altro", ha affermato il numero 10 dell’Albiceleste.

Secondo il quotidiano romano, però, i giochi sono ormai fatti e il premio andrà a Vinicius. Il brasiliano ha vinto la Liga come Lautaro la Serie A, ma in Coppa America (interista protagonista assoluto) non ha inciso, venendo eliminato già ai quarti. La differenza l'ha fatta la Champions, dove il Toro ha latitato e dove invece il madridista è stato protagonista anche nella finale con il Dortmund.