A due giorni dallo start della Serie A 2023-24, con il mercato ancora aperto, il Corriere dello Sport ha voluto dare i voti alle squadre per come si sono comportate quest'estate, tra arrivi, partenze e amichevoli. Nel pagellone finale, l'Inter porta a casa un onesto 6,5: "C’è stato un momento in cui l’Inter sembrava davvero agguerrita e più vicina al Napoli - si legge nel pezzo -. Rimasta travolta dalla vicenda-Lukaku, aveva piazzato un paio di colpi di spessore a centrocampo (Frattesi e Samardzic al posto di Brozovic e Gagliardini) ed era certa di arrivare a un centravanti di livello internazionale.

Invece, Samardzic se n’è andato prima di mettere piede alla Pinetina e come sostituto di Lukaku è arrivato Arnautovic che in 20 anni di carriera nelle coppe europee ha giocato appena 16 partite. Per dare la caccia al Napoli occorre altro, anche se il rendimento delle amichevoli (vittorie col Psg e a Salisburgo) è stato positivo".